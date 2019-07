Dirk Nowitzki kommt zur Buchmesse nach Frankfurt

17. Juli 2019 12:14 Leute - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki kommt im Herbst nach Frankfurt. Zur Buchmesse stellt er am 17. Oktober im Schauspiel gemeinsam mit Autor Thomas Pletzinger die Biografie "The Great Nowitzki" vor, die Ende August erscheint. Das gab das Literaturhaus am Mittwoch bekannt.

Der 41-Jährige hatte im April nach 21 Jahren in der nordamerikanischen Profiliga NBA bei den Dallas Mavericks seine erfolgreiche Laufbahn beendet. 2011 gewann Nowitzki mit den Mavericks als erster Deutscher die NBA-Meisterschaft und wurde zudem als wertvollster Spieler der Finalserie ausgezeichnet. Mit insgesamt 31 560 Zählern in regulären Saisonspielen liegt er aktuell auf Rang sechs der ewigen Bestenliste direkt hinter dem legendären Michael Jordan. Für die deutsche Auswahl bestritt der 41-Jährige 153 Länderspiele.