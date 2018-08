81 Kilometer: Feuerwehrmann geht mit Ultralauf in Ruhestand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (dpa/lhe) - Es gibt Menschen, die gehen ohne viel Aufhebens oder mit einer kleinen Feier im Kollegenkreis in Pension. Und dann gibt es Jürgen Prehl: Der 59-jährige Berufsfeuerwehrmann aus Frankfurt will sich am Mittwoch mit einem etwa 81 Kilometer langen Ultralauf von seinen Kollegen verabschieden. Alle zwölf Wachen der Berufsfeuerwehr will der Hauptbrandmeister auf einem Rundkurs ablaufen, wie die Feuerwehr Frankfurt am Dienstag mitteilte. Eingeplant hat Prehl für den knappen Doppelmarathon 12 bis 14 Stunden.

Beginnen werde der 59-Jährige um 6.30 Uhr an der Feuer- und Rettungswache 21 in der Nordweststadt, sagte Feuerwehrsprecher Rainer Heisterkamp. Er gehört zu den Kollegen, die den Bald-Pensionär auf einer Teilstrecke bei dem Lauf begleiten wollen, "um noch ein bisschen zu quatschen". Damit seine Kollegen das auch schaffen, werde Prehl die Strecke in "gemäßigtem Tempo" laufen, erzählt Heisterkamp.

Denn Jürgen Prehl ist ein erfahrener Marathon- und Ultraläufer, wie Heisterkamp erzählt. Es wird also nicht der erster Lauf dieser Länge für den Hauptbrandmeister sein. Jeweils ein paar Minuten Zeit will sich er sich dann auf jeder Wache für die Verabschiedung nehmen.

Seinen letzten Dienst nach 38 Dienstjahren hat der Hauptbrandmeister bereits absolviert. Die eigentliche Pensionierung steht im Januar an, bis dahin wird Jürgen Prehl Überstunden und die Stunden auf seinem Lebensarbeitszeitkonto abbauen - möglicherweise laufend.