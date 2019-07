Belgisches Königspaar in Erfurt gelandet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa) - König Philippe (59) und Königin Mathilde (46) von Belgien sind zu einem zweitägigen Besuch in Deutschland eingetroffen. Ihr Flugzeug landete am Dienstagmorgen am Flughafen Erfurt-Weimar. Dort begrüßten Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und seine Frau Germana Alberti vom Hofe das Paar, zwei Kinder überreichten den Monarchen Blumen. Anschließend machte die Delegation sich auf den Weg nach Gotha. In Schloss Friedenstein will sich das belgische Paar zu seiner Familiengeschichte informieren: Die belgische Königsfamilie stammt vom Haus Sachsen-Coburg und Gotha ab. Mit Leopold I. kam der erste König der Belgier aus dieser Adelsfamilie. Am Nachmittag soll es nach Weimar gehen, bevor das Königspaar sich morgen auf den Weg nach Sachsen-Anhalt macht.