Operation: Jürgen Drews erneut im Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dülmen (dpa/lnw) - Schlagersänger Jürgen Drews ("Ein Bett im Kornfeld") hat erneut gesundheitliche Probleme. Nach Angaben einer Sprecherin musste Drews am Montagmorgen operiert werden. Bereits Mitte August war der Sänger (73) mit einem Magen-Darm-Infekt ins Krankenhaus eingeliefert worden und musste mehrere Auftritte absagen. Sein Management kündigte für Montag weitere Informationen an. Drews lebt in Dülmen im Münsterland.