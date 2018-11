Michael Schulte will im Raum Buxtehude wohnen bleiben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Buxtehude (dpa) - Popsänger Michael Schulte (28) sieht seinen Lebensmittelpunkt auch künftig in seiner Heimat Buxtehude oder der Umgebung. "Wir wollen auf jeden Fall in der Gegend bleiben, ob jetzt genau dort, ist noch nicht klar", sagte Schulte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Derzeit hätten er und seine Frau noch eine Wohnung - vor allem wegen des kleinen Sohns in Zukunft aber gern auch einen Garten. "Wir fühlen uns dort sehr wohl." An Norddeutschland liebe er die entspannten und ehrlichen Menschen und die schöne Natur.

Schulte hatte im Mai für Deutschland den vierten Platz beim Eurovision Song Contest (ESC) geholt. Wenig später heiratete er seine langjährige Freundin Katharina, im August kam das erste gemeinsame Kind zur Welt. Am Freitag gewann Schulte seinen ersten Bambi-Preis. Das Publikum entschied über die Auszeichnung in der Kategorie "Neue deutsche Musikstars". Der Bambi runde sein eh schon perfektes Jahr ab, sagte Schulte.