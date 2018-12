Marc Tetzlaff ist bester Zootierpfleger-Azubi Deutschlands

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremerhaven (dpa) - Marc Tetzlaff (21) aus Grevesmühlen hat ein Händchen für exotische Tiere: Er ist aktuell der beste Zootierpfleger-Azubi Deutschlands. Bei der Abschlussprüfung seiner Berufsausbildung erzielte er 95 von 100 Punkten und ließ damit die anderen mehr als 150 Prüflinge seines Jahrgangs hinter sich. Vor kurzem wurde er dafür vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Berlin geehrt. Für seine Chefin Heike Kück, Direktorin im Zoo am Meer in Bremerhaven, war das keine Überraschung: "Einen so außergewöhnlichen Auszubildenden hatten wir noch nie." Vor allem Menschenaffen haben es Tetzlaff angetan, für sie baute er während seiner Ausbildung Spielzeug aus Feuerwehrschläuchen.