Bremer Student tritt bei WM im Bankdrücken an

Bremen (dpa/lni) - 150 Kilogramm kann Andrew Fiocco stemmen. Und das, obwohl er nicht einmal 70 Kilo wiegt. Jetzt will der Student aus Bremen Weltmeister im Bankdrücken werden. Bis zu dem Wettkampf im November in Florida muss er aber noch viel trainieren. 160 Kilogramm will er dann heben. Doch Kraft alleine reiche nicht aus, sagt Fiocco. "Es ist auch viel Disziplin dabei - und Wille." Eisern hält er sich an seine Spezial-Diät: viel Gemüse, Obst und Eiweiß, wenig Kohlenhydrate, nichts Süßes.

Etwa 20 Kraftsportler aus Deutschland werden zur WM in die USA reisen und sich in verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen mit der internationalen Konkurrenz messen. Drei Versuche wird Fiocco haben, um 160 Kilogramm zu heben. Seine Chancen auf einen Medaillenplatz seien nicht schlecht, meint Reno Karkuschke vom United Powerlifting Congress Germany.