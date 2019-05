TV-Ärztin Kühnemann kümmert sich nur noch um ihren Mann

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die frühere TV-Ärztin aus Rottach-Egern (Landkreis Miesbach), Antje-Katrin Kühnemann (74), hat nur noch einen Patienten: ihren eigenen Mann. "Ich habe bis Dezember noch operiert und mein Vitalzentrum betreut. Das habe ich jetzt geschlossen, denn mein Mann braucht mich", sagte die frühere Fernsehärztin ("Die Sprechstunde") am Rande des Felix Burda Award am Sonntagabend in Berlin. "Ich behandle also keine Patienten mehr außer ihn. Ich bin aber niedergelassene Ärztin, damit ich ihm weiter Blut abnehmen kann."

Um sich selbst kann sich Kühnemann nach eigenen Worten zurzeit weniger kümmern: Seit einem Sturz sei bei ihr kaum Besserung eingetreten. "Der Rücken ist versteift und das Gleichgewicht leidet darunter. Ich habe einfach nicht die Zeit, eine konsequente Reha zu machen. Ich kann ja nicht stationär behandelt werden, da ich mich um meinen Mann kümmern muss. Aber jetzt mache ich wieder Übungen."