Seehofer will an seinem 70. Geburtstag verschwinden

Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will an seinem 70. Geburtstag an einen unbekannten Ort verschwinden. "Ich tauche dann nach einem oder zwei Tagen wieder auf. Da ist nur meine Familie dabei, sonst niemand", sagte er dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (Samstag). Er werde an keinerlei Empfängen teilnehmen. "Da wird nichts stattfinden."

Eine große Bilanz will der Politiker anlässlich seines Geburtstages am 04. Juli nicht ziehen. "Politisch habe ich 50 Jahre lang sehr viel bewirken dürfen." Das sei als Bilanz ausreichend. Nach eigenen Angaben sieht Seehofer auch keinen Anlass für Selbstkritik: "Das ganze Leben ist eine Baustelle."