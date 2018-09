Schauspielerin Gesine Cukrowski: Blackout beim Schultheater

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Schauspielerin Gesine Cukrowski hatte als Schülerin auf der Bühne einen "Komplett-Blackout". "Meine Mitschüler konnten zum Glück meinen Text, die haben den dann für mich gesprochen und mich über die Bühne geschoben", berichtete die 49-Jährige der Zeitung "B.Z." (Samstag) über den Vorfall in einem Schultheaterstück. Sie war damals in der sechsten Klasse. Und: "Ich habe Schultheater gespielt, aber für mich war immer klar: Wenn ich etwas nicht werden will, dann Schauspielerin", so Cukrowski.

Sie spielt aktuell unter anderen mit Rufus Beck und Marion Kracht in einer Bühnenversion von "Willkommen bei den Hartmanns", mit der die Komödie am Kurfürstendamm ihre erste Saison im Berliner Schiller Theater startet. Premiere der Flüchtlingskomödie nach Simon Verhoevens Kinoerfolg ist am Sonntag (23.9.).