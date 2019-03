Nadja Uhl: Ständige Drogenangebote in Berlin-Wedding

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Schauspielerin Nadja Uhl hält den öffentlich sichtbaren Drogenhandel auf Berliner Straßen für eine problematische neuere Entwicklung. "Ich habe jahrelang im Berliner Wedding gewohnt. Als 25-jährige Frau wurde ich dort nie angesprochen, ob ich Drogen kaufen will", sagte Uhl der "Bild"-Zeitung (Montag). Für die Arbeit zu dem ZDF-Film "Gegen die Angst" über kriminelle Clans (Montag, 20.15 Uhr) kehrte sie zurück. "Jetzt bin ich 46 und wurde bei den Dreharbeiten dort ständig angequatscht, ob ich Drogen kaufen will oder sonst was brauche."

Zu den Problemen mit den kriminellen Mitgliedern arabischstämmiger Clans sagte Uhl: "Ich weiß nicht, wie wir als Gesellschaft am besten damit umgehen sollten. Die Clan-Familien haben sich eigene Strukturen geschaffen und sind materiell gesehen oft sehr erfolgreich. Daran verdienen viele mit." Uhl spielt eine Staatsanwältin, die sich mit einem Clan anlegt.