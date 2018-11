Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Mit glamourösen Gästen gehen heute in Berlins Komischer Oper die "GQ Men of the Year"-Awards über die Bühne. Zu den diesjährigen Preisträgern zählen der Musiker Herbert Grönemeyer, der britische Schauspieler Orlando Bloom ("Der Herr der Ringe") sowie der amerikanische TV- und Filmstar Patrick Dempsey ("Grey's Anatomy"). Als "Fashion Icon" wird eine Frau geehrt: die italienische Modeschöpferin Donatella Versace. Weitere Preisträger sind noch geheim. Moderiert wird die 20. deutsche "GQ"-Männer-Gala von Barbara Schöneberger. Auch in anderen Ländern kürt das international erscheinende Magazin Männer des Jahres.