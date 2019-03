Hardy Krüger junior wird Berliner

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der Schauspieler Hardy Krüger jr. (50) wird Berliner - und kehrt München den Rücken. Das verriet seine Ehefrau Alice Krüger (40) der "B.Z.". "Hardy hat seine Eigentumswohnung in Neufahrn-Eiching verkauft. Von dem Geld haben wir ein Grundstück in Köpenick gekauft. Dort bauen wir jetzt ein großes Haus für unsere Patchwork-Familie", sagte Alice Krüger. Die Wohnung in München habe ihr Mann einst mit seiner ersten Frau Petra als späteren Altersruhesitz gekauft. "Aber er will nicht mehr nach München. Das ist jetzt Vergangenheit", sagte die 40-Jährige, die Krügers dritte Ehefrau ist. 2018 hatte das Paar geheiratet. Sieben Kinder gehören zur Familie, aber kein gemeinsames. Das sei auch nicht geplant, sagte die 40-Jährige.