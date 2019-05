Charles und Camilla kommen nach Deutschland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Kurz nach der Geburt ihres jüngsten Enkels werden Prinz Charles (70) und seine Frau Camilla (71) am Dienstag zum Auftakt ihres Deutschlandbesuchs in Berlin erwartet. Die Reise werde im Zeichen der Nachhaltigkeit stehen, passend insbesondere zum Interesse von Charles, sagte der britische Botschafter, Sir Sebastian Wood, am Montag in Berlin. Wenig später wurde die Geburt des ersten Kindes von Prinz Harry und Herzogin Meghan bekannt.

Der geplante EU-Austritt Großbritanniens sei natürlich "Teil des Kontexts", inhaltlich spiele der Brexit beim Besuch aber "keine große Rolle". Die Deutschland-Besuche von Mitgliedern der königlichen Familie ungefähr alle zwei Jahre seien sehr wichtig für die vielfältigen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Auf dem Programm in Berlin stehen Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Daneben besuchen die beiden mehrere Institutionen, die sich der Inklusion und Integration verschrieben haben. Am Brandenburger Tor zeigen sie sich nachmittags der Öffentlichkeit.

Abends wird mit 600 geladenen Gästen im Garten der Botschafter-Residenz im Grunewald der Geburtstag der Queen nachgefeiert. Es gibt Häppchen aus regionalen Zutaten, etwa Schafsmilchkäse, Lamm-Pie und Safrankuchen, dazu ein Sommercocktail namens Pimm's auf Basis des gleichnamigen britischen Likörs. Für den Fall, dass es regnet, stehen Regenschirme mit dem Aufdruck "Keep calm and enjoy the rain" (Bleib ruhig und genieße den Regen) parat. Der Deutschlandbesuch von Charles und Camilla dauert bis Freitag und führt das Paar auch nach München und Leipzig.