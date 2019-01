Musiker Joey Kelly rät von Extremsport ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Musiker und Extremsportler Joey Kelly (46) hat Spaß an seinem Sport - für gesund hält er ihn aber nicht. Das sagte Kelly im Gespräch mit dem Radiosender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Wenn es um Ausdauersport geht, empfiehlt er einen Halbmarathon: "Das ist noch ganz cool und gesund." Ihn selbst mache sein Sport, zu dem unter anderem lange Fußmärsche quer durch Deutschland oder eine Expedition am Südpol gehören, aber glücklich.

Generell sei das ganze Leben ein Marathon: "Das Kämpfen zahlt sich aus. Wir setzen uns Grenzen, die gar nicht da sind." Mit der Kelly Family sei der Erfolg erst nach etlichen Jahren gekommen, doch ihr Ziel sei immer klar gewesen: die Frankfurter Festhalle zu füllen.