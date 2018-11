Max Mutzke über das Leben in einer Großfamilie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Soul-Sänger Max Mutzke (37) wurde durch das Leben in einer Großfamilie mit fünf Geschwistern in vielerlei Hinsicht geprägt. Der 2004 mit dem Titel "Can't Wait Until Tonight" bekanntgewordenen Sänger sagte dem Privatsender Hit Radio FFH im hessischen Bad Vilbel: "Du entwickelst Ellenbogen, du willst ja das größte Stück Schnitzel. Du bekommst eine Sensibilität dafür, wann es sich lohnt, zu kämpfen."

Dem 37-Jährigen sei immer klar gewesen, früh viele Kinder haben zu wollen. Mutzke lebt mit seiner Freundin Nazu, mit der er seit 2001 zusammen ist, in seiner Geburtsstadt Waldshut im Schwarzwald. Das Paar hat vier Kinder. In diesem Jahr hat Mutzke sein siebtes Studio-Album "Colors" veröffentlicht.