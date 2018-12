Mario Basler würde als Politiker gegen Armut kämpfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Vilbel (dpa/lrs) - Ex-Fußballprofi Mario Basler würde gerne einmal in die Rolle eines Politikers schlüpfen. "Dann würden sich einige hier umgucken! Meine erste Entscheidung: Keine Rentner, die zu wenig Geld haben", sagte der Pfälzer (49) in einem Interview mit dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel.

Das Thema Armut beschäftige ihn. Er kenne auch Menschen, die Hartz IV beziehen. "Es ist traurig zu hören, was die an Geld kriegen, die doch lange Jahre gearbeitet haben", fügte er hinzu.

Basler absolvierte von 1989 bis 2004 insgesamt 262 Bundesliga-Spiele für den 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen und Bayern München. Außerdem trug er 30 Mal das Trikot der Deutschen Nationalmannschaft. Zurzeit ist er mit einer Bühnentour unter dem Titel "Basler ballert" unterwegs.