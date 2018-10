Judith Williams über spätes Glück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Vilbel (dpa) - Für Judith Williams, bekannt als Investorin aus der Vox-Fernsehsendung "Die Höhle der Löwen", ist es für die große Liebe nie zu spät. Im Gespräch mit Hit Radio FFH erzählte Williams am Sonntag, sie habe mit Mitte 30 schon die Hoffnung auf einen passenden Mann aufgegeben. "Ich dachte, ich sei unvermittelbar. Ständig in Aktion, immer neue Ideen, unternehmungslustig." Doch dann sei mit dem Schauspieler Alexander-Klaus Stecher (50) ein Mann in ihr Leben getreten, der ihre Leidenschaft geteilt habe. "Ein Mann, der dich versteht und unterstützt - das ist Gold wert. Sonst wird das echt eine Durststrecke in einer Ehe", sagte Williams. Die beiden sind seit 2011 verheiratet.