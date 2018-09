Die Lochis sind auch politisch aktiv

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Vilbel (dpa) - Den als "Die Lochis" bekannten Zwillingsbrüdern Roman und Heiko Lochmann (19) liegt politisches Engagement am Herzen. Das Comedy- und Gesangsduo aus der Nähe von Darmstadt sagte dem Privatsender Hit Radio FFH im hessischen Bad Vilbel: "Am 28. Oktober sind die Wahlen in Hessen. Fett im Kalender anstreichen, wir gehen auch wählen. Jeder sollte das machen, dann verhindern wir hoffentlich zusammen, dass die Falschen an die Macht kommen, das ist nämlich gar nicht geil."

Die Zwillinge sind selbst politisch aktiv. Im August wurden sie von der Hessischen Landesregierung in den Rat für Digitalethik berufen. "Wir vertreten hessische Jugendliche im Digitalrat. Wir sind mit den sozialen Medien groß geworden und haben eine Menge zu erzählen", sagten die durch YouTube bekannt gewordenen Brüder.