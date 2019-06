Alexander Klaws reitet erstmals als Winnetou am Kalkberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Segeberg (dpa/lno) - Gut eine Woche vor dem Start in die neue Saison haben die Karl-May-Spiele Bad Segeberg erste Szenen aus dem neuen Abenteuer "Unter Geiern - Der Sohn des Bärenjägers" präsentiert. Erstmals ritt Musical-Star Alexander Klaws am Freitag als neuer Winnetou durch die Arena am Kalkberg. "Diese Rolle ist ein Traum für mich", sagte Klaws laut Mitteilung. "Mir war schon vor zwei Jahren klar, dass ich unbedingt wieder in Bad Segeberg spielen will. Dass es jetzt sogar der Winnetou wird, ist einfach überwältigend."

Der 35-Jährige hatte im Sommer 2017 bereits die Titelrolle des Old Surehand auf der Freilichtbühne übernommen. Neben Klaws werden vom 29. Juni bis zum 8. September Model und Schauspielerin Larissa Marolt (26, "Germany's Next Topmodel") als Schauspielerin Tiffany O'Toole und Raúl Richter ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten") als Sohn des Bärenjägers in dem Wildwest-Stück auftreten.