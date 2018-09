Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Honnef (dpa) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (57, SPD) freut sich auf ihren ungewöhnlichen Titel als "Aalkönigin" von Bad Honnef. "Das Amt der Aalkönigin ist für mich eine sehr große Ehre, da ich mich damit in den Dienst einer guten Sache stelle und das Engagement des Vereins zugunsten von Projekten im Bereich Jugend und Soziales unterstützen kann", sagte Dreyer der Deutschen Presse-Agentur. "Dieses Engagement hilft vielen jungen Menschen und jungen Erwachsenen, einen guten Weg ins Leben zu finden." Dreyer wird heute in Bad Honnef (Nordrhein-Westfalen) an der Grenze zu Rheinland-Pfalz gekürt.

"Unsere Fangnetze haben wir weit ausgelegt, um in diesem Jahr wieder einmal eine Königin gewinnen und in der Grenzstadt Bad Honnef krönen zu können", schreibt der Sprecher des Aalkönigkomitees, Ex-Staatssekretär Friedhelm Ost, im Internet. Die stellvertretende SPD-Vorsitzende übernimmt den "Thron der rheinischen Aal-Monarchie" von Kabarettist Eckart von Hirschhausen (51).

Der Titel wird seit 2003 an verdiente Persönlichkeiten verliehen, darunter der einstige Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP). Bisherige Aalköniginnen sind Moderatorin Maybrit Illner und Skirennläuferin Rosi Mittermaier. Die Einnahmen der Krönungsfeste sollen Sozial- und Integrationsprojekten zugute kommen.