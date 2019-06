Bouffier würde gern Konzerte auf Hessentag genießen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bedauert es, beim laufenden Hessentag in Bad Hersfeld nicht mal in Ruhe ein Konzert besuchen zu können. Auf die Frage, was er sich aus dem Programm am liebsten anhören würde, sagte der Landesvater der Deutschen Presse-Agentur: "Das ist sehr stimmungsabhängig. Auch hängt es an meiner Frau, was wir wählen würden." Wohl wissentlich, dass er aber ohnehin nur von einem Termin zur nächsten Verpflichtung hastet und wohl keine Zeit für einen Konzert-Abend bleibt, sagte er: "Wenn es denn geht, würden wir am liebsten zu einem Konzert gehen, bei dem wir uns dann mal in Ruhe hinsetzen und ungestört zuhören können. Das funktioniert aber meistens nicht."

Das am vergangenen Freitag eröffnete, zehntägige Landesfest endet am Sonntag (16. Juni). Diesmal standen unter anderem Roland Kaiser, ZZ Top oder die Kelly Family (heute) auf dem Programm. Was aus dem Musikprogramm sein Favorit gewesen wäre, blieb Bouffiers Geheimnis.