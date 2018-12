Merkel-Double freut sich auf Ruhe für sich und die Kanzlerin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Attendorn (dpa/lnw) - Nach aufregenden Jahren als gefragtes Kanzlerinnen-Double sehnt sich die Doppelgängerin von Angela Merkel nach weniger Rampenlicht. "Ich freue mich, dass es ein bisschen ruhiger wird - für Frau Merkel und für mich", sagte Ursula Wanecki (61) aus Attendorn im Sauerland der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf das Ausscheiden von Angela Merkel als CDU-Chefin.

Am Freitag gibt Angela Merkel nach 18 Jahren den CDU-Vorsitz auf. "Wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, können wir dann zum Ende ihrer Kanzlerschaft 2021 gemeinsam in den Ruhestand gehen", sagte ihre Doppelgängerin Wanecki, die sich selbst als Merkel-Anhängerin bezeichnet.

Um in die Rolle ihrer Doppelgängerin zu schlüpfen, müsse sie kaum etwas verändern: Die Merkel-typische Mimik, Gestik und Körperhaltung habe sie sich nicht antrainieren müssen. "Wie ich stehe, wie ich gestikuliere, meine ganze Aura passt irgendwie", sagte Wanecki. Seit 2005 wird die Büroangestellte von einer Agentur als "ähnlichste deutsche Doppelgängerin der deutschen Bundeskanzlerin" vermarktet und tritt im Nebenjob regelmäßig bei Firmenfesten, für Videodrehs oder Veranstaltungen auf.