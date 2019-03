Lotto Hessen freut sich über umsatzstarkes Jahr 2018

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Dank satter Zuwächse beim Eurojackpot hat Lotto Hessen 2018 den zweithöchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte verbucht. Wie die Glücksspielgesellschaft am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, stiegen die Einsätze im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 Prozent auf 656,8 Millionen Euro. An erfolgreiche Tipper floss die Rekordsumme an Gewinnen von 382,3 Millionen Euro.

In der 70 Jahre alten Geschichte von Lotto Hessen sei noch nie zuvor so viel ausgezahlt worden, sagte der Geschäftsführer Heinz-Georg Sundermann. Mit knapp 135 Millionen Euro unterstützte Lotto Hessen im vergangenen Jahr Sport, Kultur und soziale Projekte.

Als Rekordumsatzjahr gilt bei der Lotto Hessen GmbH 2007 mit einem Wert von 674,3 Millionen Euro. Für die guten Zahlen im vergangenen Jahr sorgte nach den Worten von Sundermann besonders die Lotterie Eurojackpot. Deren Umsatz schnellte im Vergleich zu 2017 um mehr als 60 Prozent nach oben und erreichte 150,5 Millionen Euro.

Die Hessen sind im bundesweiten Vergleich besonders eifrige Lotto-Spieler. Mit 106,30 Euro Pro-Kopf-Umsatz halte die Landeslotteriegesellschaft den Spitzenplatz, erklärte Sundermann. Ein höherer Wert werde nur im Saarland verbucht, jedoch flössen dort auch die Umsätze aus Luxemburg mit ein.

2018 erspielten insgesamt elf Hessen einen Millionengewinn. 45 Millionen Euro aus dem Eurojackpot und damit die höchste Summe des Jahres holte sich ein Frankfurter Rentner. Ein Ehepaar aus dem Kreis Groß-Gerau gewann ebenfalls im Eurojackpot knapp 31 Millionen Euro. Gut 29 Millionen Euro flossen an einen jungen Internet-Tipper aus Frankfurt, der bei 6aus49 erfolgreich war.