Glücksspielaufsicht: Massive Verstöße bei Kontrollen

Trier (dpa/lrs) - Bei einer großangelegten Kontrolle von Gaststätten in Rheinland-Pfalz hat die Glücksspielaufsicht in 40 Fällen massive Sperrzeitverstöße festgestellt. Gegen die Betreiber würden nun Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, teilte die bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier angesiedelte Aufsicht am Freitag mit. Anlass der stichprobenartigen Kontrollen in insgesamt 52 Gaststätten im November war, dass dem Gesetz zufolge der Betrieb von Geldspielgeräten an Allerheiligen, am Volkstrauertag und am Totensonntag nicht zugelassen ist. Die Behörde wies darauf hin, dass auch für Weihnachten der Betrieb der Geräte genau geregelt ist.