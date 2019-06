Saarland hat seinen ersten Lotto-Millionär 2019

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Fünf Euro Einsatz, knapp 2,4 Millionen Euro Gewinn: Ein Tipper aus dem Kreis Merzig-Wadern hat bei der Lotto-Ziehung am Samstag den Jackpot geknackt. Wie Saarland-Sporttoto am Montag mitteilte, ist es der erste Spieler aus dem Saarland in diesem Jahr, der durch eine Lotto-Ziehung zum Millionär wurde. Als einziger Tipper bundesweit habe der Glückspilz mit der Zusatzlotterie Spiel 77 einen Volltreffer gelandet, hieß es.

Mit dem Neu-Millionär gibt es 2019 nun neun Großgewinner im Saarland, die 100 000 Euro und mehr erhielten. Die meisten davon wohnen laut Mitteilung im Regionalverband Saarbrücken.