Rentnerin gewinnt 900 000 Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Den Lottoschein haben sie hastig und nur nebenbei ausgefüllt - dennoch können sich eine Rentnerin aus Niederbayern und ihre Tochter über einen Gewinn von 877 777 Euro freuen. Gezogen wurden die Zahlen des Mutter-Tochter-Tippduos bereits am 16. März, wie Rainer Holmer von Lotto Bayern am Freitag mitteilte. Ohne zu wissen, dass die Quittung fast 900 000 Euro wert sei, habe sie diese wochenlang im Geldbeutel mit sich herumgetragen, sagte die Rentnerin nach Angaben von Lotto Bayern. "Zum Glück habe ich den nicht verloren", sagte die Niederbayerin, die ihr Alter nicht nennen möchte. In der Regel schauten sie und ihre Tochter gleich nach, ob sie etwas gewonnen hätten. Nur dieses Mal sei das anders gewesen.

Auch wie die Auswahl der nun sehr wertvollen Zahlen zustande kam, unterschied sich nach Darstellung der glücklichen Gewinnerin in diesem Fall deutlich. "So schludrig und schlampig wie dieses Mal haben wir noch nie Lotto gespielt", sagte sie. Ihre Tochter wähle sonst gerne gerade Zahlen, doch diesmal hätten sie die Zahlen überhaupt nicht angeschaut, sondern einfach gespielt. Den Gewinn teilen sich Mutter und Tochter nun. Beide wollen das Geld jeweils in ein Haus investieren. Doch das der Rentnerin steht nicht in Niederbayern, sondern in Italien. "Von einem Haus am Meer träume ich schon mein Leben lang", sagte die glückliche Gewinnerin.