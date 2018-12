Lotto unterstützt 31 Projekte mit rund 1,17 Millionen Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Kurz vor Weihnachten hat Lotto-Toto in Magdeburg gemeinnützige Projekte mit rund 1,17 Millionen Euro unterstützt. Vom Kurt Weill Fest über den Landesschützenverband bis zum Sportverein Halle - insgesamt fördert das Glücksspielunternehmen nach eigenen Angaben 31 Vorhaben im aktuellen Quartal. Das Geld gehe an die Bereiche Sport, Kultur und kirchliche Denkmalpflege, zudem profitieren Umwelt-Vorhaben und soziale Projekte.

Die höchste Einzelförderung kommt den Angaben zufolge mit 75 000 Euro dem Zeltplatz Friedensau in Möckern (Landkreis Jerichower Land) zugute. Das Gelände nutzten vor allem Jugendgruppen etwa der Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks für Workcamps. Die Evangelische Kirchengemeinde Welbsleben im Landkreis Mansfeld-Südharz bekomme für Sanierungsarbeiten am Kirchenschiffdach der Kirche St. Bonifatius in Quenstedt 11 000 Euro, hieß es.