Lotto: Magdeburger bekommt knapp eine halbe Million Euro

Magdeburg (dpa/sa) - Ein Magdeburger ist um fast eine halbe Million Euro reicher, nachdem ihm am Samstag beim Lotto 6aus49 ein Sechser gelungen ist. Auf seinem Spielschein hatte der Spieler alle 12 Tippfelder ausfüllt, dazu Spiel 77 und Super 6, wie Lotto-Toto Sachsen-Anhalt am Montag in Magdeburg mitteilte. Aus dem Spieleinsatz von 16,35 Euro machte der Spieler schließlich 471 965 Euro. Neben dem Magdeburger hatten am Samstag bundesweit noch drei weitere Spieler sechs Richtige getippt. Weil immer die richtige Superzahl fehlte, konnte keiner den 25-Millionen-Euro-Jackpot knacken. Er wächst nun laut Lotto-Toto auf 27 Millionen Euro bei der Mittwoch-Ziehung an.