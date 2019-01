Sachsen spielten 2018 für über 300 Millionen Euro Lotto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Fast 308 Millionen Euro haben die Sachsen im vergangenen Jahr in staatliche Glücksspiele wie Lotto investiert. Pro Kopf entspreche das 75,44 Euro, sagte Sachsenlotto-Geschäftsführer Siegfried Schenek am Mittwoch in Leipzig. Im Vergleich zu 2017 sei der Spieleinsatz 2018 um knapp 3 Prozent gestiegen. Die Gesamtgewinnsumme lag den Angaben zufolge bei 152 Millionen Euro. Unter den 5 sächsischen Lotto-Millionären aus dem Jahr 2018 gab es zudem einen besonderen Glückspilz. Im Dezember bekam ein Spieler mit mehr als 15,5 Millionen Euro den höchsten Gewinn seit Bestehen von Sachsenlotto, so Schenek.