Pfälzer gewinnt gut 63 Millionen Euro im Eurojackpot

Koblenz (dpa) - Ein Glückspilz aus der Pfalz hat den Eurojackpot geknackt und damit 63,2 Millionen Euro gewonnen. Mit diesem bislang höchsten Gewinn in der Geschichte von Lotto Rheinland-Pfalz löst der frischgebackene Multimillionär den bisherigen Spitzenreiter in dem Bundesland ab, der im Mai 2017 rund 50,3 Millionen im Eurojackpot gewonnen hatte. Das teilte die Lottogesellschaft am Samstag mit.

Für den Rekordgewinn hatte der Südpfälzer lediglich 16,25 Euro eingesetzt. Der Gewinner ist der Lottogesellschaft namentlich bekannt, da er mit Kundenkarte gespielt hat.

Bei dem im finnischen Helsinki ausgespielten Eurojackpot wurden am Freitagabend die Gewinnzahlen 5-8-21-24-26 sowie die beiden Eurozahlen 4 und 5 gezogen. Gleich im ersten Kästchen habe der Pfälzer diese Zahlen richtig angekreuzt. Bei der nächsten Ziehung am kommenden Freitag steht der Eurojackpot den Angaben zufolge wieder bei dem Sockelbetrag von zehn Millionen.

Die Wahrscheinlichkeit auf den Hauptgewinn beim Eurojackpot liegt laut Lottogesellschaft bei 1 zu 95 Millionen. Dazu müssen fünf aus 50 sowie zwei aus zehn Zahlen richtig getippt werden. Beteiligen können sich Spieler aus 27 europäischen Ländern.