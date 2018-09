Sechster Lottomillionär aus Schleswig-Holstein dieses Jahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Zum sechsten Mal in diesem Jahr hat ein Lottospieler aus Schleswig-Holstein einen Millionengewinn erzielt. Ein Spielteilnehmer aus dem südlichen Landesteil traf bei der Ziehung am Mittwoch im Spiel 77 mit seiner Losnummer alle gezogenen Gewinnzahlen in der richtigen Reihenfolge, wie NordwestLotto Schleswig-Holstein am Donnerstag mitteilte. Er kann sich über genau 1 377 777 Euro freuen.