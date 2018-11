Millionengewinn für zwei Niedersachsen beim Eurojackpot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Helsinki (dpa/lni) - Gleich zwei Spieler aus Niedersachsen können sich über einen Millionengewinn bei der Lotterie Eurojackpot freuen. In der zweiten Gewinnklasse sahnten die beiden Tipper jeweils gut 3,1 Millionen Euro ab, wie Westlotto mitteilte. Einer der beiden hatte seinen Spielschein im Landkreis Göttingen in einer Lotto-Annahmestelle abgegeben, der zweite spielte über die Webseite von Lotto Niedersachsen. Die Ziehung am Freitagabend machte insgesamt sieben Leute zu Millionären. Neben den Glückspilzen aus Niedersachsen gab es auch einen Gewinner in Hamburg. Die anderen Abräumer kommen aus Norwegen, Spanien, Dänemark und Finnland.

Der mit 90 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot wurde am Freitag wieder einmal nicht geknackt. Damit besteht für Spieler der 18 europäischen Teilnehmerländer auch am 9. November die Möglichkeit, auf einen Schlag sehr reich zu werden. Bei der Ziehung in Helsinki wurden die Gewinnzahlen 5-17-27-33-42 sowie die Zusatzzahlen 9 und 10 ermittelt. Der Hauptgewinn wurde damit neun Mal hintereinander nicht ausgegeben und wird am Freitag erneut bei 90 Millionen Euro liegen. Auf diese Summe ist der Eurojackpot gesetzlich gedeckelt. Die weiteren Spieleinsätze bilden einen neuen Jackpot.

Deutschland bleibt nach Angaben von Westlotto-Sprecher Bodo Kemper das Gewinnerland Nummer eins: Mit der Ziehung vom Freitag ist die Zahl der deutschen Millionäre auf genau 100 gestiegen - seit dem Start der Eurojackpot-Lotterie im März 2012. Zuletzt war es im Juli zwei Spielern aus Hessen und Sachsen-Anhalt gelungen, den Eurojackpot zu knacken und sich den Gewinn zu teilen.