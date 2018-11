Drei neue Millionäre - aber Eurojackpot nicht geknackt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Helsinki (dpa) - Zwar ist der Eurojackpot wieder nicht geknackt worden, allerdings gibt es drei neue Millionäre in der zweiten Gewinnklasse. Sie stammen laut Westlotto vom Freitagabend aus Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und erhalten jeweils gut 7,5 Millionen Euro. Der Eurojackpot lockt nun kommende Woche in den 18 europäischen Teilnehmerländern erneut mit 90 Millionen Euro - auf diese Summe ist er gesetzlich gedeckelt. Bei der Ziehung in Helsinki wurden am Freitag die Gewinnzahlen 8, 32, 34, 46 und 49 sowie die beiden Eurozahlen 3 und 5 gezogen.

Zuletzt war es im Juli zwei Spielern aus Hessen und Sachsen-Anhalt gelungen, den mit 90 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot zu knacken und sich den Gewinn zu teilen. Die Chance auf den Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen. Deutlich geringer sind die Chancen beim klassischen Lotto am Mittwoch und Samstag ("6 aus 49"). Hier steht die Aussicht auf den Jackpot bei nur 1 zu 140 Millionen.