Neue Spielbank in Halle

Halle (dpa/sa) - Nach Günthersdorf und Magdeburg ist in Halle die dritte Spielbank in Sachsen-Anhalt eröffnet worden. Mit mehr als 80 Spielautomaten sei sie am Dienstag gestartet, teilte Merkur Spielbanken Sachsen-Anhalt mit. Auf 800 Quadratmetern, von denen 340 als Spielfläche genutzt würden, gebe es auch einen Bar- und Loungebereich. In den neuen Standort seien 4,5 Millionen Euro investiert worden. Dort wurde früher auch schon ein Casino betrieben.

Die Spielbanken in Sachsen-Anhalt haben eine wechselvolle Geschichte. Ursprünglich gehörten sie dem Land, waren aber unrentabel. Anfang 2010 wechselten sie den Besitzer, der geriet allerdings in Finanznöte. Die Casinos in Magdeburg, Halle und Wernigerode schlossen im Mai 2011. Nach erneuter Suche nach einem Betreiber wurde im Mai 2013 die Lizenz an die Merkur-Spielbanken vergeben, die zur international tätigen Gauselmann-Gruppe gehören.