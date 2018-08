Neuer Lotto-Millionär in Sachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bautzen (dpa/sn) - Sechs Richtige haben einen Lottospieler im Landkreis Bautzen zum Millionär gemacht. Der bisher Unbekannte gewann bei der Ziehung am Mittwoch fast 1,6 Millionen Euro, wie Sachsenlotto mitteilte. Bisher habe sich der Glückspilz noch nicht gemeldet. Möglicherweise habe er seinen Gewinn auch noch gar nicht bemerkt, hieß es.

Der Spieler oder die Spielerin gab den Angaben zufolge am Mittwochnachmittag auf dem gewinnbringenden Schein insgesamt fünf Tipps ab - beim dritten stimmten alle sechs Zahlen. Laut Sachsenlotto ist es der zweite Millionengewinn in Sachsen in diesem Jahr.