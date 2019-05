Katholische Jugend startet dreitägige Sozialaktion

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Würzburg (dpa/lby) - Mit dem Aufruf "Lasst uns etwas bewegen" hat der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) am Donnerstag in Würzburg eine bundesweite 72-Stunden-Aktion gestartet. Drei Tage lang wollen Kinder und Jugendliche in Gruppen kleine Projekte bearbeiten, etwa eine Stadtkarte für Rollstuhlfahrer entwickeln, einen Nachbarschaftstag organisieren oder für die Europawahl werben.

Nach Angaben der Veranstalter nehmen bundesweit rund 85 000 junge Menschen in 3400 Aktionsgruppen teil. "Hier sieht man, dass junge Menschen nicht nur reden, sondern auch etwas tun", sagte der Bundesvorsitzende Thomas Andonie. Besonders ökologische und politische Themen seien dieses Mal gefragt. Die Aktion wird zum zweiten Mal veranstaltet, das erste Mal war 2013. Der Abschluss soll in Hamm (Nordrhein-Westfalen) stattfinden.