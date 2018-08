Online-Portale: Mehr Reservierungen in der Gastronomie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Viele Restaurants in Deutschland verzeichnen vor allem dank Online-Buchungsportalen eine steigende Zahl von Reservierungen. "Ja natürlich, ganz klar", sagt Bernd Riegger, Geschäftsführer der Gastronomiekette Mitchells & Butlers Germany mit Sitz in Wiesbaden, auf die Frage nach vermehrten Buchungen. "Das ist wesentlich einfacher geworden durch das Internet." Christine da Silva, Pressesprecherin der Münchner Kuffler-Gruppe, zu der Hotels und Restaurants gehören, sieht den Trend in der Gastronomie ebenfalls: "Es stimmt, die Reservierungen nehmen zu." Bei Hotels werde kurzfristiger gebucht als noch vor einigen Jahren. "Die Auswahl an Hotels ist größer, die Leute lassen sich eher Zeit und gucken, ob sie ein Schnäppchen finden."