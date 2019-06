400 Anmeldungen von Prostituierten seit 2017 in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - In Thüringen haben sich in den vergangenen zwei Jahren rund 400 Menschen angemeldet, die der Prostitution nachgehen. Das sagte ein Sprecher des Thüringer Landesverwaltungsamts am Donnerstag. Seit Juli 2017 gilt in Deutschland das neue Prostituiertenschutzgesetz. Seitdem ist es für Prostituierte Pflicht, sich anzumelden. Bordelle benötigen eine Betriebserlaubnis, dafür wurden Mindestanforderungen formuliert. Die behördliche Umsetzung des Gesetzes liegt in Verantwortung der Bundesländer.

In Thüringen gibt es aber bisher keine Ausführungsverordnung. Bis das der Fall ist, müssen sich Prostituierte beim Landesverwaltungsamt in Weimar anmelden. Nach Informationen des Landesfrauenrats ist Thüringen das einzige Bundesland, das das Gesetz noch nicht in Landesrecht gegossen hat. Die Verordnung sei momentan in Arbeit, sagte ein Sprecher des in der Sache federführenden Thüringer Innenministeriums. "Gegenwärtig läuft die Abstimmung zwischen den Ressorts", sagte er. Ob es noch in dieser Legislaturperiode klappt, sei unklar.