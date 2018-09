Ein Jahr Ehe für Alle: Heirat tausender Lesben und Schwule

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Seit einem Jahr können auch homosexuelle Paare in Deutschland heiraten - Tausende Baden-Württemberger haben diese Möglichkeit genutzt. Allein in der Stuttgarter Innenstadt gaben sich bis Ende August 708 Lesben und Schwule das Ja-Wort. In Mannheim schlossen im selben Zeitraum 362 Homosexuelle den Bund fürs Leben. In Freiburg heirateten bis Mitte August 208 Menschen ihren gleichgeschlechtlichen Partner. Das teilten die zuständigen Standesämter der Deutschen Presse-Agentur mit.

Der Anteil der Homo-Ehen an allen Ehen liegt in den drei Städten demnach zwischen 10 und 20 Prozent. Zu den Eheschließungen zählen auch die Umwandlungen eingetragener Lebenspartnerschaften in Ehen. Hier habe es vor allem am Anfang einen starken Ansturm gegeben, teilten die Standesämter mit.

Auch in etwas kleineren Städten waren schwule und lesbische Paare beim Standesamt. In Friedrichshafen am Bodensee heirateten bis Ende September 42 Menschen. Insgesamt wurden dort über 1100 Personen getraut. In Bad Mergentheim im Nordosten gab es seit Oktober 2017 drei Umwandlungen von der Lebenspartnerschaft in eine Ehe. Die Zahl der Neuschließungen ist unbekannt. "Ehe für alle heißt Ehe für alle - das wird bei uns gar nicht gesondert erfasst", erklärte Stadtsprecher Carsten Müller.

In ganz Baden-Württemberg wurden bis einschließlich Juni 2018 rund 2300 Homo-Ehen geschlossen, wie das Statistische Landesamt damals mitteilte. Neuere Zahlen standen zunächst nicht zur Verfügung. Seit Oktober 2017 können schwule und lesbische Paare genau wie heterosexuelle Paare heiraten.