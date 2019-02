Reihe der Ehrenamtsmessen startet Ende Februar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Mit einer Reihe von Ehrenamtsmessen werden in den kommenden Wochen Leistungen und Vielfalt des bürgerschaftlichen Engagements in Mecklenburg-Vorpommern präsentiert. Bei der nunmehr zwölften Auflage haben Vereine, Verbände und Initiativen aus Sport, Freizeit und Kultur sowie soziale und kirchliche Einrichtungen wiederum Gelegenheit, sich vorzustellen und neue Mitglieder zu werben. Die vielbesuchten Messen seien aber auch als Würdigung des gewachsenen Engagements zu verstehen, betonte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung des Programms. Landesweit engagierten sich inzwischen 43 Prozent der Bevölkerung bürgerschaftlich. Der Reigen der maßgeblich vom DRK-Landesverband organisierten Messen wird in diesem Jahr am 23. Februar in Bad Doberan eröffnet. Weitere Messeorte sind bis Ende März Wismar, Ludwigslust, Demmin, Pasewalk und Stralsund.