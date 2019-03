Ministerin: Frauen müssen besser entlohnt werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Vor dem "Equal Pay Day" (Tag für gleiche Bezahlung) am Montag hat Mecklenburg-Vorpommerns Gleichstellungsministerin Stefanie Drese (SPD) gefordert, die Ursachen für das geringere Durchschnittseinkommen von Frauen zu bekämpfen.

"Die Ursachen für den Gender Pay Gap sind hinlänglich bekannt: die unterschiedliche Entlohnung von sogenannten frauen- und männerdominierten Berufen, die Frauen-Teilzeitfalle auf Grund von Familienphasen und zu wenige Frauen in Führungspositionen", sagte Drese laut Mitteilung am Samstag, und: "Auch wenn der Gender Pay Gap in Ostdeutschland mit sieben Prozent geringer ausfällt, müssen Veränderungen genau hier ansetzen."

Veränderungen müssten genau hier ansetzen, sagte Drese. Für eine echte Gleichstellung brauche es unter anderem eine Aufwertung der frauendominierten Sozialberufe, eine Abkehr vom traditionellen Berufswahlverhalten von Frauen und Männern, mehr Frauen in Führungspositionen und eine faire Partnerschaftlichkeit in der Familie.

Am 18. März wird der "Equal Pay Day" bundesweit begangen. Er soll den Tag markieren, bis zu dem Frauen wegen geringerer Einkommen im Schnitt umsonst arbeiten, während Männer seit dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden. Die Lohnlücke in Deutschland beträgt nach Daten des Statistischen Bundesamts fast unverändert bei rund 21 Prozent.