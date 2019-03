Ehrenamts-Messen in MV beendet: Ministerin Drese zufrieden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stralsund (dpa/mv) - Mit der letzten Veranstaltung in Stralsund ist am Samstag die Reihe der regionalen Messen zum Thema Ehrenamt beendet worden. Bei der letzten der sechs maßgeblich von den DRK-Kreisverbänden organisierten Messen präsentierten sich mehr als 40 Vereine, Verbände und Organisationen und warben um neue Mitstreiter. Die in jedem Frühjahr landesweit an wechselnden Orten stattfindenden Messen tragen nach Überzeugung von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) maßgeblich dazu bei, die Vielfalt des Ehrenamts in Mecklenburg-Vorpommern bekannter zu machen und Netzwerke enger zu knüpfen. Auch in diesem Jahr seien die Messen mit rund 13 000 Besuchern gut angenommen worden. "Ich finde es sehr erfreulich, dass pro Ehrenamt-Messe im Schnitt zehn neue Ehrenamtler gewonnen werden konnten, die sich direkt vor Ort ganz gezielt einem Verein oder einer Initiative angeschlossen haben", konstatierte Drese. "Mehr als 80 Prozent der Aussteller kommen aus dem sozialen Sektor. Doch das Ehrenamt ist wesentlich bunter. Ich würde mich freuen, wenn auch der Tier- und Umweltschutz, weitere Sportvereine oder Vereine aus Kunst und Kultur stärker für die Ehrenamt-Messen gewonnen werden könnten", sagte Drese.