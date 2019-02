Drese würdigt auf Ehrenamtmessen Bürgerengagement

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Doberan (dpa/mv) - Vereine, Verbände und Initiativen aus der Region Rostock haben am Samstag auf der Ehrenamtmesse in Bad Doberan Einblicke in ihr Wirken gegeben und um neue Mitstreiter geworben. Bei der ersten von sechs solcher Regionalmessen in diesem Jahr hob Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) die Bedeutung der Veranstaltungen hervor. "Die Ehrenamtmessen haben einen großen Anteil daran, dass die Vielfalt des Ehrenamtes in Mecklenburg-Vorpommern bekannter, vernetzter und sichtbarer wird", betonte sie. Für Interessierte lohne ein Besuch immer. Ihren Angaben zufolge sind landesweit 43 Prozent der Bevölkerung ehrenamtlich aktiv. Das sei unter den ostdeutschen Ländern der Spitzenwert.