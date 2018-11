Die Urne kommt per DHL: Bestatter fordern Gesetzesänderungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Eine würdevolle Bestattung wünscht sich jeder - doch die Realität sieht nicht selten anders aus. Angehörige würden über den Tisch gezogen oder falsch beraten, Informationen würden vorenthalten, sagte der Vorsitzende des Bestatterfachverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Torsten Lange. Beschwerden von betroffenen Angehörigen erreichen den Verband immer wieder. Gesetzesverstöße seien an der Tagesordnung, zum Beispiel beim Transport der Urnen mit der Asche Verstorbener vom Krematorium zum Bestatter oder Beisetzungsort. Das Bestattungsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern schreibe vor, Urnen und Särge nur in ausschließlich dazu genutzten Fahrzeugen zu transportieren. In Deutschland sei es jedoch gängige Praxis, Urnen per Paketdienst zu versenden.