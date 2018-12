Bürgerbeauftragter: Behinderte brauchen Chance auf Arbeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die allgemein positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist nach Einschätzung des Landes-Bürgerbeauftragten Matthias Crone noch zu wenig bei den Menschen mit Behinderung angekommen. Derzeit suchen in Mecklenburg-Vorpommern etwa 4000 Menschen mit Behinderung eine Arbeit. "Das darf uns nicht ruhen lassen." Sie bräuchten eine Chance auf Arbeit, sagte Crone am Dienstag in Schwerin bei einer Veranstaltung anlässlich des internationalen Tages der Menschen mit Behinderung.

Dabei verwies er auf das Bundesteilhabegesetz, das ein langfristiges und dauerhaftes Instrument sei, um eine angepasste Beschäftigung für Menschen mit seelischer Behinderung zu ermöglichen. Daneben sei ein weiterer Punkt besonders wichtig. "Wir müssen die gesellschaftliche Achtsamkeit für psychische Erkrankungen verstärken", sagte Crone.