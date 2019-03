Hinrichsen wird Botschafter des Vereins Verwaister Eltern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Schleswig (dpa/lno) - "Santiano"-Sänger und -Gitarrist Hans-Timm Hinrichsen wird Botschafter des Vereins "Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister Schleswig-Holstein". In seinem Beruf als Heilpädagoge habe Hinrichsen Zugang zu Familien bekommen, die vor besonderen Herausforderungen stehen, teilte der Verein am Donnerstag in Schleswig mit. "Wir freuen uns über seine Wertschätzung unserer Arbeit und seine Bereitschaft, uns in der Öffentlichkeit zu unterstützen."

Am kommenden Donnerstag stellt sich Hinrichsen in Kiel offiziell als Botschafter des Vereins vor. Der Verein ist ein Selbsthilfeverein und eine Kontaktstelle für Mütter, Väter, Geschwister und Großeltern, die den Tod eines Kindes in der Familie zu betrauern haben.