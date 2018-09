Anti-Drogen-Zug startet Thüringenreise in Schleiz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schleiz (dpa/th) - Ein Spezialzug einer tschechischen Stiftung soll die Drogenprävention bei jungen Thüringern unterstützen. Der 165 Meter lange und rund 300 Tonnen schwere "Revolution Train" macht seinen ersten Stopp im Freistaat am Samstag in Schleiz, wie das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises mitteilte. In erster Linie Schüler sollen in den Waggons über Risiken und Gefahren des Drogenkonsums aufgeklärt werden. Dazu wird etwa anhand von Filmsequenzen die wahre Geschichte eines Drogenabhängigen erzählt, der an seiner Sucht starb. Bis zum 22. September stoppt der Zug auch in Apolda, Sömmerda, Erfurt, Gotha, Zella-Mehlis, Schmalkalden und Meiningen. In Schleiz rechnet das Netzwerk "Courage gegen Drogen" mit dem Besuch von mehr als 700 Schülern.