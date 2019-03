Aktionen zum Frauentag in Mecklenburg-Vorpommern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock/Greifswald (dpa/mv) - Zum heutigen Frauentag sind in Mecklenburg-Vorpommern mehrere Aktionen geplant. So will sich ein Bündnis aus Initiativen, Einzelpersonen und Vereinen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern am bundesweiten "Frauen*streik" beteiligen und zwischen 10.30 und 21.00 Uhr auf dem Neuen Markt in Rostock zusammenkommen. Ein derartiges Bündnis habe es zum letzten Mal vor 25 Jahren gegeben. Damals ging es um Frauenarbeitslosigkeit, Paragraf 218, ungleicher Lohn für gleiche Arbeit und Gewalt gegen Frauen, sagte Claudia Kajatin vom Landesfrauenrat.

Auch heute gebe es ein gesellschaftliches Klima, das Frauen, ihren Einfluss und ihre Stimmen wieder an den Rand drängen will. Und noch immer kämpften Frauen für gerechte Entlohnung und gegen Gewalt, gegen den Paragraphen 219a und für mehr Führungspositionen sowie Parlamentssitze.

Auf dem Uni-Vorplatz in Greifswald ist von 12.00 bis 15.00 Uhr eine Mahnwache für Frauen in Pflegeberufen geplant. Die Polizei ging zunächst von mehr als 1200 Teilnehmerinnen aus.