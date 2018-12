Woidke: Einsatz der Ehrenamtler ist unglaublich wertvoll

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Mit einem Empfang in der Staatskanzlei haben Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Landtagspräsidentin Britta Stark (beide SPD) die Ehrenamtler des Landes geehrt. Deren Einsatz sei "unglaublich wertvoll", sagte Woidke in Potsdam am Samstag. In Brandeburg engagieren sich nach den Angaben rund 840 000 Menschen auf verschiedene Weise ehrenamtlich. Das sei etwa jeder dritte Einwohner, hieß es. An dem festlichen Empfang in der Staatskanzlei hatten stellvertretend rund 100 Ehrenamtler aus allen Teilen Brandenburgs sowie alle Minister des Kabinetts teilgenommen.